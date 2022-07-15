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Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ Временное ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля.
Инфраструктура
15 июля 2022 г. 10:43
Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ

Временное ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля.

Как передает Report, об этом сообщает Росавиация.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

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