Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ

Временное ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля.

Временное ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля.

Как передает Report, об этом сообщает Росавиация.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.