Первая сейсмостанция в Шуше заработает в сентябре

Первая сейсмическая станция в Шуше будет запущена в сентябре этого года, она будет установлена в скважине на глубине 100 метров.

Первая сейсмическая станция в Шуше будет запущена в сентябре этого года, она будет установлена в скважине на глубине 100 метров.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

Он отметил, что проект будет реализован при поддержке Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

"Оборудование уже доставлено на территорию, остаются только технические работы. Первая сейсмическая станция начнет работать в Шуше в сентябре этого года", - сказал Йетирмишли.