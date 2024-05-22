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Первая сейсмостанция в Шуше заработает в сентябре

Первая сейсмостанция в Шуше заработает в сентябре Первая сейсмическая станция в Шуше будет запущена в сентябре этого года, она будет установлена в скважине на глубине 100 метров.
Инфраструктура
22 мая 2024 г. 17:38
Первая сейсмостанция в Шуше заработает в сентябре

Первая сейсмическая станция в Шуше будет запущена в сентябре этого года, она будет установлена в скважине на глубине 100 метров.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

Он отметил, что проект будет реализован при поддержке Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

"Оборудование уже доставлено на территорию, остаются только технические работы. Первая сейсмическая станция начнет работать в Шуше в сентябре этого года", - сказал Йетирмишли.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada ilk seysmik stansiyanın fəaliyyətə başlayacağı tarix məlum olub

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