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Пассажиропоток в бакинском метро вырос на 2%

Пассажиропоток в бакинском метро вырос на 2% В первом квартале текущего года ЗАО "Бакинский метрополитен" перевез 53 млн 514 тыс. 865 пассажиров.
Инфраструктура
4 апреля 2024 г. 10:49
Пассажиропоток в бакинском метро вырос на 2%

В первом квартале текущего года ЗАО "Бакинский метрополитен" перевез 53 млн 514 тыс. 865 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, это на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с первым кварталом 2019 года, предшествовавшим пандемии коронавируса (COVID-19), пассажирские перевозки в метро снизились на 3,8%.

Наибольшее число пассажиров было перевезено 7 марта (848 934 человека), наименьшее - 20 марта (272 984 человека).

В прошлом месяце было 15 рабочих дней. Каждый рабочий день, кроме 19 марта, было перевезено более 700 тыс. пассажиров. В среднем ежедневные перевозки составили 758 499 человек.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu sərnişin daşınmasını 2 % artırıb

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