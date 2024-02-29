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Обновление сертификата IOSA подтверждает самые высокие стандарты безопасности авиаперевозок Silk Way West Airlines

Обновление сертификата IOSA подтверждает самые высокие стандарты безопасности авиаперевозок Silk Way West Airlines Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявила о продлении сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по аудиту эксплуатационной безопасности (IOSA). Это значимое
Инфраструктура
29 февраля 2024 г. 15:41
Обновление сертификата IOSA подтверждает самые высокие стандарты безопасности авиаперевозок Silk Way West Airlines

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявила о продлении сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по аудиту эксплуатационной безопасности (IOSA). Это значимое достижение подчеркивает постоянную приверженность авиакомпании обеспечению безопасности и усовершенствованию методов эксплуатации.

Авиакомпания Silk Way West Airlines в шестой раз успешно прошла аудит IOSA, продемонстрировав стабильность в соблюдении международных требований безопасности при грузовых авиаперевозках.

Этот аудит демонстрирует способность компании адаптироваться и использовать новейшие стандарты и практики IOSA. Комплексная оценка охватила несколько операционных областей, такие как грузовые и полетные операции, а также безопасность воздушного движения, наземное обслуживание и технические услуги, что еще раз продемонстрировало стремление Silk Way West Airlines поддерживать безупречные показатели безопасности.

Дарко Вучич, вице-президент по корпоративному качеству и соответствию стандартам авиакомпании Silk Way West Airlines, подчеркнул приверженность авиакомпании обеспечению безопасности и удовлетворению потребностей клиентов: «Достижение и соответствие международным стандартам безопасности на высоком уровне, при одновременном удовлетворении ожиданий наших клиентов, остается нашим главным приоритетом. Продление сертификата IOSA, последовавшего за процессом аудита по оценке рисков, организованного и непосредственно управляемого со стороны IATA, является свидетельством нашей непоколебимой приверженности операционному совершенству и безопасности, а также способствует достижению наших глобальных целей в области безопасности».

С 2015 года, с момента вступления в IATA, авиакомпания Silk Way West Airlines постоянно выполняет и превосходит строгие требования программы аудита IOSA. Это не только подтверждает приверженность авиакомпании обеспечению безопасности, но и укрепляет ее репутацию как поставщика надежных решений для грузовых авиаперевозок.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 14 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

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Версия на азербайджанском языке Silk Way West Airlines yenilənmiş IOSA sertifikatı ilə ən yüksək hava yükdaşıma təhlükəsizliyi standartlarını qoruyur

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