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На восстановительные работы в трех городах и районах будет потрачено 4 млн манатов

На восстановительные работы в трех городах и районах будет потрачено 4 млн манатов Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре подвел итоги открытого тендера, объявленного в связи со строительством, ремонтом и восстановлением частных жилых домов и объектов, оказавш
Инфраструктура
3 июня 2022 г. 18:19
На восстановительные работы в трех городах и районах будет потрачено 4 млн манатов

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре подвел итоги открытого тендера, объявленного в связи со строительством, ремонтом и восстановлением частных жилых домов и объектов, оказавшихся в аварийном состоянии и нуждающихся в ремонте и реставрации в результате агрессии Армении против Азербайджана в городе Гяндже (1), а также в Агдамском и Бардинском районах (2).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали ЗАО Conco и ОАО Rabitəinşaat.

Компаниям-победителям будут выплачены 3 млн и 1,2 млн манатов соответственно, в целом - 4,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 3 şəhər və rayonunda bərpa işlərinə 4 milyon manat xərclənəcək

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