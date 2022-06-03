На восстановительные работы в трех городах и районах будет потрачено 4 млн манатов

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре подвел итоги открытого тендера, объявленного в связи со строительством, ремонтом и восстановлением частных жилых домов и объектов, оказавш

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре подвел итоги открытого тендера, объявленного в связи со строительством, ремонтом и восстановлением частных жилых домов и объектов, оказавшихся в аварийном состоянии и нуждающихся в ремонте и реставрации в результате агрессии Армении против Азербайджана в городе Гяндже (1), а также в Агдамском и Бардинском районах (2).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали ЗАО Conco и ОАО Rabitəinşaat.

Компаниям-победителям будут выплачены 3 млн и 1,2 млн манатов соответственно, в целом - 4,2 млн манатов.