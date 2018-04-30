На строительство автомобильной дороги в Геранбойском районе выделено 4,4 млн манатов

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Делимамедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут Геранбойского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Делимамедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут, соединяющей 5 населенных пунктов с населением двенадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,4 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.