На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении метро "Проспект Азадлыг";

3. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

4. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

5. Улица 28 мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. Проспект Гейдара Алиева, второстепенная дорога в направлении центра;

7. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Узеира Гаджибейли от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Микаила Мушфига, в направлении школы №20;

11. Круг "20 января";

12. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".