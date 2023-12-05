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На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
5 декабря 2023 г. 08:41
На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении метро "Проспект Азадлыг";
3. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
4. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
5. Улица 28 мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Проспект Гейдара Алиева, второстепенная дорога в направлении центра;
7. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Узеира Гаджибейли от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица Микаила Мушфига, в направлении школы №20;
11. Круг "20 января";
12. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
13. Проспект Бабека, в направлении центра;
14. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra küçə və prospektlərində tıxac yaranıb - SİYAHI

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