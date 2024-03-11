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Минтранспорта внесло ясность в вопрос ограничения движения автотранспорта перед метро “28 мая"

Минтранспорта внесло ясность в вопрос ограничения движения автотранспорта перед метро “28 мая" Министерство цифрового развития и транспорта прокомментировало информацию об ограничении движения частных автомобилей перед станцией метро “28 мая” и Бакинским железнодорожным вокзалом с 12 марта.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 17:20
Минтранспорта внесло ясность в вопрос ограничения движения автотранспорта перед метро “28 мая

Министерство цифрового развития и транспорта прокомментировало информацию об ограничении движения частных автомобилей перед станцией метро “28 мая” и Бакинским железнодорожным вокзалом с 12 марта.

Как сообщили Report в министерстве, данное решение принял Координационный совет по транспорту.

В ведомстве отметили, что на данной территории будет разрешено движение только общественного транспорта, осуществляющего регулярные пассажироперевозки. Действовавшая перед железнодорожным вокзалом автомобильная парковка также прекратит работу.

Целью является создать на данном участке транспортный хаб для правильной организации транспортного и пешеходного потока.

Исполнение решения возложено на Главное управление государственной дорожной полиции города Баку и Агентство наземного транспорта Азербайджана.

В министерстве напомнили, что перед станцией метро "28 мая" проходят 13 автобусных маршрутов, в целом в течение дня автобусы проезжают 1237 раз: "Улица Пушкина является одной из самых оживленных в столице, тысячи людей проходят здесь ежедневно в часы пик. Интенсивное движение транспорта угрожает безопасности пешеходов. Использование центра города в качестве парковки является неэффективным. Пешеходные переходы на этой транспортной развязке организованы только под землей. Это означает, что приоритет был отдан движению автомобилей, несмотря на большое количество пешеходов".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "28 may"dan hər gün 13 müxtəlif marşrut üzrə 1 237 avtobus keçir"

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