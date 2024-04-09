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MİDA обнародовала данные об “Азербайджанском квартале" в зоне землетрясения в Кахраманмараше

MİDA обнародовала данные об “Азербайджанском квартале" в зоне землетрясения в Кахраманмараше 18:51 По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева правительство Азербайджана поддержало строительство нового квартала для пострадавших от землетрясения в Кахраманмарашской области.
Инфраструктура
9 апреля 2024 г. 19:28
MİDA обнародовала данные об “Азербайджанском квартале в зоне землетрясения в Кахраманмараше

Продолжается строительство начальной школы на 20 учебных кабинетов, детского сада и 16 жилых домов в ”Азербайджанском квартале" в турецкой провинции Кахраманмараш, ведущееся по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для пострадавших от землетрясения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления MIDA Садиг Садыгов на встрече, приуроченной к 8-летию деятельности агентства.

"Для комфорта жителей согласно проекту помимо жилых зданий предусмотрено строительство начальной школы, детского сада и культурного центра", - отметил он.

По словам председателя правления, строительство других объектов в рамках проекта начнется в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке MİDA Kahramanmaraşda salınan “Azərbaycan Məhəlləsi”ndə aparılan işləri açıqlayıb

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