О нас

Lufthansa отменит более 3 тыс. рейсов из-за дефицита сотрудников

Lufthansa отменит более 3 тыс. рейсов из-за дефицита сотрудников Deutsche Lufthansa AG отменит в общей сложности порядка 3,1 тыс. рейсов в летние месяцы в связи с нехваткой сотрудников из-за пандемии COVID-19.
Инфраструктура
24 июня 2022 г. 17:05
Lufthansa отменит более 3 тыс. рейсов из-за дефицита сотрудников

Deutsche Lufthansa AG отменит в общей сложности порядка 3,1 тыс. рейсов в летние месяцы в связи с нехваткой сотрудников из-за пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", авиакомпания объявила в пятницу, что в июле и августе будут отменены 2,2 тыс. рейсов как внутри Германии, так и по всей Европе. В текущем месяце было отменено 900 рейсов.

Европейские авиакомпании не справляются с потоком туристов, резко увеличившимся этим летом после снятия карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg. Несмотря на то, что новые штаммы COVID-19 являются менее опасными по сравнению с предыдущими, заболеваемость остается высокой, и авиакомпаниям не хватает сотрудников.

Ситуацию в отрасли усугубляют трудовые конфликты в таких компаниях, как Ryanair Holdings Plc и British Airways, сотрудники которых требуют повышения зарплаты в условиях высокой инфляции.

Сотрудники Ryanair в Италии, Франции, Португалии и Бельгии начали забастовку, а служащие British Airways грозят аналогичным шагом, если проблема повышения зарплат не будет решена.

Согласно прогнозу Lufthansa, в 2022 году задействованные авиакомпанией провозные ёмкости составят порядка 75% от уровня допандемийного 2019 года.

Акции Lufthansa теряют в цене 4% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 2,5%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14
Инженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
ФотоИнженерно-саперное подразделение Азербайджанской армии
23 июня 2022 г. 12:25
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
Пакистан намерен расширить торговые связи с Азербайджаном и реализовать проекты в Карабахе
22 июня 2022 г. 19:27
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
22 июня 2022 г. 13:13
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ
20 июня 2022 г. 20:30
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11
Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi