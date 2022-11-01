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Lufthansa договорился с профсоюзом о повышении зарплат для 19 тыс. сотрудников

Lufthansa договорился с профсоюзом о повышении зарплат для 19 тыс. сотрудников Германская авиакомпания Lufthansa уладила тарифный спор с профсоюзом, в результате чего будут улучшены условия работы и повышена оплата труда для 19 тыс. сотрудников.
Инфраструктура
1 ноября 2022 г. 16:45
Lufthansa договорился с профсоюзом о повышении зарплат для 19 тыс. сотрудников

Германская авиакомпания Lufthansa уладила тарифный спор с профсоюзом, в результате чего будут улучшены условия работы и повышена оплата труда для 19 тыс. сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Стороны договорились о повышении месячной зарплаты членам экипажей на 250 евро с 1 января 2023 года. Кроме того, оклады вырастут на 2,5% к 1 июля 2023 года. Также в тарифных соглашениях будут прописаны возможности для составления более гибкого расписания.

"Мы рады, что вместе с [профсоюзом] UFO нам удалось договориться о повышении заработной платы", - сказал директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеман.

В прошлые годы забастовки, к которым призывал профсоюз, приводили к отмене до 1,5 тыс. рейсов.

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Версия на английском языке Lufthansa agrees with union to raise wages for 19,000 employees

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