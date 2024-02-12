Казахстанская компания в феврале отправила по Среднему коридору 3 контейнерных поезда

В этом месяце казахстанская компания KTZ Express отправила 3 ​​контейнерных поезда из Китая в Азербайджан и Грузию по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

В этом месяце казахстанская компания KTZ Express отправила 3 ​​контейнерных поезда из Китая в Азербайджан и Грузию по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В прошлом месяце KTZ Express отправила по Среднему коридору 10 контейнерных поездов.

Средний коридор был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы и проходит по территории Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана и Грузии до Европы. На всем маршруте создан единый тариф, действует принцип "единого окна".