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Казахстанская компания в феврале отправила по Среднему коридору 3 контейнерных поезда

Казахстанская компания в феврале отправила по Среднему коридору 3 контейнерных поезда В этом месяце казахстанская компания KTZ Express отправила 3 ​​контейнерных поезда из Китая в Азербайджан и Грузию по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).
Инфраструктура
12 февраля 2024 г. 16:56
Казахстанская компания в феврале отправила по Среднему коридору 3 контейнерных поезда

В этом месяце казахстанская компания KTZ Express отправила 3 ​​контейнерных поезда из Китая в Азербайджан и Грузию по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В прошлом месяце KTZ Express отправила по Среднему коридору 10 контейнерных поездов.

Средний коридор был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы и проходит по территории Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана и Грузии до Европы. На всем маршруте создан единый тариф, действует принцип "единого окна".

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Версия на английском языке Kazakh company sent 3 container trains along Middle Corridor in February
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan şirkəti bu ay Orta Dəhlizlə 3 konteyner qatarı göndərib

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