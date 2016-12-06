Изменен маршрут автобусов из Баку в северо-западные районы

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Расписание автобусных рейсов, выполняемых из Бакинского международного автовокзала в северо-западном направлении республики, изменено в связи с погодными условиями и в рамках мер безопасности.

Об этом сообщил Report дежурный начальник Бакинского международного автовокзального комплекса Мухаммед Абдуллаев.

"Ежегодно в связи с погодными условиями и в целях обеспечения безопасности пассажиров меняется маршрут автобусных рейсов, которые обычно двигаются через Агсуинский перевал. В зимнем сезоне движение транспортных средств организуется через Кюрдамирский участок автомагистрали Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии. Это не означает ограничение движения в какой-либо из районов", - отметил М.Абдуллаев.

Напомним, что руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Шафа Мехмангызы написала в социальной сети Facebook, что на выполнение рейсов по маршруту Баку-Шамахы наложено ограничение.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и соображений безопасности ограничено выполнение рейсов из Бакинского международного автовокзала по маршруту Баку-Шамахы", - отметила Ш.Мехмангызы.