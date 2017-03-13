Группа работников "Азерсу" награждена - СПИСОК

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам Открытого акционерного общества "Aзерсу" почетного звания "Заслуженный инженер".
Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии водного хозяйства в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:
Байрамову Оруджу Сулу оглу
Гулиеву Афтандилу Таваккюль оглу
Гулиеву Сидги Гасаналы оглу.
Другим распоряжением главы государства, по случаю 100-летия сдачи в эксплуатацию комплекса водных установок Шоллар-Баку за заслуги в развитии водного хозяйства в Азербайджане медалью "Терегги" награждаются следующие работники Открытого акционерного общества "Азерсу":
Aсланов Оруджгулу Дилавер оглу
Джафарова Кямаля Сарваз гызы
Дюньямалыев Бекир Бахадыр оглу
Абилов Фазиль Адиль оглу
Алиев Амирхан Мамахан оглу
Гашимов Тейюб Сафар оглу
Гусейнов Видади Гусейн оглу
Ильясов Рафиг Иса оглу
Гасымов Захид Закир оглу
Мамедгулиева Разия Шамсибала гызы
Mамедов Шакир Баги оглу
Mирзоев Джамаледдин Сираджаддин оглу
Насруллаев Джалил Мухаммед оглу
Рзаева Гюллю Адыгезал гызы
Сафаралиев Альхан Сархан оглу
Талвердиев Валех Мисрихан оглу.
News DepartmentАвтор новости
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