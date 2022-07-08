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Госагентство о вероятности прекращения электронной продажи льготных квартир

Госагентство о вероятности прекращения электронной продажи льготных квартир В Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана (MİDA) прокомментировали возможность прекращения электронной продажи льготных квартир.
Инфраструктура
8 июля 2022 г. 19:12
Госагентство о вероятности прекращения электронной продажи льготных квартир

В Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана (MİDA) прокомментировали возможность прекращения электронной продажи льготных квартир.

Как сообщает Report, руководитель аппарата MİDA Фарман Гурбанлы на совместном брифинге со Службой государственной безопасности заявил, что каждый гражданин вносит заявку на покупку квартиры в электронной системе, используя личную электронную подпись.

"Каждая операция в системе фиксируется. Ведение этих процессов в электронном виде является оптимальным для обеспечения прозрачности, оперативности и создания благоприятных условий. Поэтому деятельность будет продолжена исключительно в электронном виде. Система будет усовершенствована, будут применены новые меры безопасности", - добавил Ф.Гурбанлы.

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