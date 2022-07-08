Госагентство о вероятности прекращения электронной продажи льготных квартир

В Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана (MİDA) прокомментировали возможность прекращения электронной продажи льготных квартир.
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"Каждая операция в системе фиксируется. Ведение этих процессов в электронном виде является оптимальным для обеспечения прозрачности, оперативности и создания благоприятных условий. Поэтому деятельность будет продолжена исключительно в электронном виде. Система будет усовершенствована, будут применены новые меры безопасности", - добавил Ф.Гурбанлы.