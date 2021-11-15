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ЕС введет санкции против перевозчиков нелегальных мигрантов

ЕС введет санкции против перевозчиков нелегальных мигрантов Евросоюз изменил свой санкционный режим, чтобы ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, организующих незаконную перевозку мигрантов на территорию Евросоюза, или содействующих властям в Беларуси.
Инфраструктура
15 ноября 2021 г. 15:00
ЕС введет санкции против перевозчиков нелегальных мигрантов

Евросоюз изменил свой санкционный режим, чтобы ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, организующих незаконную перевозку мигрантов на территорию Евросоюза, или содействующих властям в Беларуси.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих незаконное пересечение внешних границ ЕС или содействующих деятельности режима Лукашенко, которая способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС", - сказано в заявлении.

Под новые санкции могут попасть авиакомпании, которые перевозят беженцев в Минск.

ЕС ранее объявил о намерении расширить санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

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Версия на английском языке EU to apply sanctions on individuals, legal entities over migrant smuggling
Версия на азербайджанском языке Aİ qanunsuz miqrantların daşıyıcılarına qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək

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