ЕС введет санкции против перевозчиков нелегальных мигрантов

Евросоюз изменил свой санкционный режим, чтобы ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, организующих незаконную перевозку мигрантов на территорию Евросоюза, или содействующих властям в Беларуси.

Евросоюз изменил свой санкционный режим, чтобы ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, организующих незаконную перевозку мигрантов на территорию Евросоюза, или содействующих властям в Беларуси.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих незаконное пересечение внешних границ ЕС или содействующих деятельности режима Лукашенко, которая способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС", - сказано в заявлении.

Под новые санкции могут попасть авиакомпании, которые перевозят беженцев в Минск.

ЕС ранее объявил о намерении расширить санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.