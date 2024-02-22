Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов

В Центре подготовки пилотов при Национальной академии авиации для членов семей шехидов 44-дневной Отечественной войны была проведена экскурсия.

В Центре подготовки пилотов при Национальной академии авиации для членов семей шехидов 44-дневной Отечественной войны была проведена экскурсия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

20 детей из семей шехидов ознакомились с процессом подготовки пилотов AZAL к полетам.

Экскурсия была проведена Национальным авиаперевозчиком Азербайджана совместно с Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Детям рассказали о Центре подготовки пилотов, они ознакомились с процессом работы пилотажных тренажеров, наблюдали за тренировкой пилотов AZAL. Участникам экскурсии была предоставлена возможность испробовать на авиационных тренажерах, как проходят полеты на самолете.

Центр подготовки пилотов функционирует с 2010 года. В его состав входят отделения теоретического и практического обучения. В центре имеются авиационные тренажеры для самолетов Airbus A319/320, Boeing 757/767, ATR-42/72, Embraer 190, Cessna 172S и вертолета Ми-8АМТ.