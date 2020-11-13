Buta Airways выполнит специальные рейсы в Измир

Билеты уже доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам "Супер" и "Стандарт") и в официальных агентствах авиакомпании (только по тарифу "Супер")

Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways с 6 декабря будет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Измир-Баку. Перелеты будут осуществляться раз в неделю – каждое воскресенье.

Об этом сообщили Report в компании.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – "Стандарт" и "Супер".

Так, тариф "Стандарт" (от 55 евро) допускает провоз багажа весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см. Тариф "Супер" (от 75 евро) включает в себя провоз багажа весом не более 23 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 158 см, а также дополнительный багаж весом не более 10 кг и габаритами в сумме трех измерений не более 118 см.

В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту. В качестве ручной клади на борт самолета можно провозить только дамскую сумку, мужской портфель, сумку для портативного компьютера и детское питание. Другой вид ручной клади, в том числе покупки из магазинов DutyFree, запрещены.

Билеты уже доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам "Супер" и "Стандарт") и в официальных агентствах авиакомпании (только по тарифу "Супер").

Указанные рейсы в период пандемии будут обслуживаться в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.