Бакинский аэропорт увеличил пассажироперевозки более чем на 38%

За январь-март текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более 1,464 млн пассажиров, что на 38,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За январь-март текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более 1,464 млн пассажиров, что на 38,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

За отчетный период 39 авиакомпаний, 15 из которых являются лоукостерами, выполнили 12,378 тыс. рейсов.

По сравнению с январем-мартом 2023 года на международных рейсах перевезено на 43,5% больше - 1,319 млн пассажиров. Иностранными авиакомпаниями обслужено 656 тыс. пассажиров, национальным авиаперевозчиком – 662 тыс. пассажиров.

С начала года в направлении Нахчывана было перевезено более 144 тыс. пассажиров.

Самыми популярными международными направлениями среди пассажиров стали Стамбул, Абу-Даби, Тбилиси, Дубай и Москва.

Одним из важных достижений за первые 3 месяца 2024 года является также увеличение количества транзитных пассажиров в Бакинском аэропорту. По сравнению с прошлым годом число транзитных пассажиров выросло на 82,7% и составило более 72 тыс. человек.