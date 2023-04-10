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"Азербайджанские железные дороги" закупили технику нового поколения

"Азербайджанские железные дороги" закупили технику нового поколения ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в целях усовершенствования железнодорожной инфраструктуры и значительного увеличения объемов транзитных перевозок закупило и ввезло в страну 303 вагона-платформы и 18 дрезин.
Инфраструктура
10 апреля 2023 г. 15:19
Азербайджанские железные дороги закупили технику нового поколения

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в целях усовершенствования железнодорожной инфраструктуры и значительного увеличения объемов транзитных перевозок закупило и ввезло в страну 303 вагона-платформы и 18 дрезин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Сегодня в новом локомотивном депо Баладжары с участием представителей СМИ был проведен осмотр техники. Начальник департамента инфраструктуры АЖД Эльчин Зульфугаров сказал, что для осуществления быстрых и качественных железнодорожных перевозок, в первую очередь, необходимо периодически совершенствовать инфраструктуру: "Дрезины нового поколения должны обеспечивать ускоренное проведение ремонтно-строительных работ в области дорожного хозяйства, электроснабжения, поддержание инфраструктуры в исправном состоянии, что внесет значительный вклад в безопасность движения".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərbaycan Dəmir Yolları" ölkəyə yeni nəsil texnikalar gətirib

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