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AZANS продемонстрировал развитие гражданской авиации Азербайджана на выставке в Женеве

AZANS продемонстрировал развитие гражданской авиации Азербайджана на выставке в Женеве Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) AZAL принимает участие в знаковом мероприятии для авиационной индустрии - международной выставке по организации воздушного движения Airspace World, проходящей в Женеве с 8 по 10 марта.
Инфраструктура
10 марта 2023 г. 17:14
AZANS продемонстрировал развитие гражданской авиации Азербайджана на выставке в Женеве

Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) AZAL принимает участие в знаковом мероприятии для авиационной индустрии - международной выставке по организации воздушного движения Airspace World, проходящей в Женеве с 8 по 10 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Выставочное пространство Airspace World площадью в 32 000 квадратных метров, - место встречи для организаций и людей, управляющих небом завтрашнего дня. Она собрала ключевых игроков пилотируемой и беспилотной авиации для совместной работы над планом будущего неба, а также международные организации, включая CANSO, ICAO, IATA, EUROCONTROL, EASA, ACI и другие.

Участие AZANS на Airspace World предоставила возможности для демонстрации развития гражданской авиации Азербайджана, значительного расширения связей и укрепления позиций в отрасли, а также привлечения внимания международных организаций, работающих в области применения передовых технологий.

В рамках выставки состоялись плодотворные встречи и переговоры о сотрудничестве между представителями AZAL (AZANS) и организаций Aireon, INDRA, DFS/UFA, NG Aviation, VIBE, DG EUROCONTROL, Leonardo, ERA.

В рамках встреч и переговоров заключены соглашения:

- О партнерстве с Aireon в области разработки передовых решений по анализу больших объемов данных в авиаотрасли для приложений, направленных на повышение безопасности, эффективности и снижение воздействия полетов на окружающую среду;

- О сотрудничестве AZANS с NG Aviation, направленное на улучшение оцифровки аэронавигационных данных с целью достижения более высокого уровня;

- По созданию в Национальной академии авиации филиала немецкой Академии аэронавигации для теоретической и практической подготовки диспетчеров УВД "Азераэронавигация";

- О приобретении современного учебно-тренировочного комплекса 360 3D-Tower и ACC/APP, необходимых для повышения квалификации диспетчеров УВД в многофункциональных, крупногабаритных и реальных условиях воздушного движения. Контракт по приобретению тренажерного комплекса был подписан с компанией UFA.

Также были обсуждены цели дальнейшего сотрудничества по развитию аэронавигационной инфраструктуры Азербайджана, возможности поставки навигационных систем для третьего международного аэропорта, строящегося в Лачыне.

Кроме того, была подчеркнута важность воздушного пространства Азербайджана в глобальной цепочке авиационных поставок и выражено желание расширить сотрудничество в области управления полетами для обеспечения наиболее эффективного использования воздушного пространства и динамичного управления воздушными потоками в регионе.

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Версия на английском языке ФотоAZANS demonstrates development of Azerbaijan's civil aviation in Geneva
Версия на азербайджанском языке ФотоAZANS Azərbaycanın mülki aviasiyasının inkişafını Cenevrədə nümayiş etdirib

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