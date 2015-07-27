​AZAL внес ясность в вопрос снижения цен на авиабилеты

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) совместно с соответствующими государственными органами провели анализ цен на авиабилеты и приняли меры по их снижению.

Как сообщает Report, в распространенной AZAL информации говорится, что в информационные центры AZAL поступают многочисленные обращения, связанные с ценами на авиабилеты. Принимая во внимание повышенный интерес к указанному вопросу, AZAL еще раз доводит до сведения населения принятые новшества в вопросах стоимости авиабилетов.



По информации, во исполнение поручений главы государства по снижению цен на авиабилеты, проведен соответствующий анализ и принято решение снизить с 1 августа на 20-30% действующие тарифы эконом-класса на всех международных направлениях. В частности, по наиболее востребованным маршрутам AZAL это отразилось следующим образом:



- Баку-Москва-Баку – с 406 евро до 321 евро (снижение на 85 евро, или 21%);



- Баку-Стамбул-Баку – с 277 евро до 219 евро (снижение на 58 евро, или 21%);



- Баку-Дубай-Баку – с 272 евро до 216 евро (снижение на 56 евро, или 21%).

После снижения цен на авиабилеты на рейсах Баку-Рим-Баку скидка составит 112 евро (22%), Баку-Львов-Баку - 141 евро (30%), Баку-Пекин-Баку - 116 евро (23%), Баку-Нью-Йорк-Баку - 158 евро (21%) и т.д.



Число билетов, реализуемых по низкому тарифу, составит не менее 30% посадочных мест от общего количества всех мест, кроме бизнес-класса. В зависимости от типа самолета число таких мест может составить от 32 до 61. В частности, если по самым низким ценам по маршрутам из Баку в Тегеран, Актау, Казань и др. будут реализовываться 32 места, то в направлении Пекина, Лондона, Москвы, Санкт-Петербурга, Анталии, Бодрума, Измира и Даламана эта цифра уже увеличится до 48 мест, в направлении Стамбула – до 53 мест, Нью-Йорка – до 61 места и т.п.



Кроме того, AZAL приступает к практике низкобюджетных (лоукост) полетов на самых востребованных четырех маршрутах: Баку-Анталия-Баку (3 раза в неделю, начиная с августа этого года), Баку-Стамбул-Баку (ежедневно 1 рейс, начиная с сентября этого года), Баку-Москва-Баку ( ежедневно 2 рейса, начиная с октября этого года) и Баку-Дубай-Баку (ежедневно 1 рейс, начиная с октября этого года).



Разные сроки начала выполнения новых рейсов связаны с процедурными вопросами, такими как заключение соглашений с аэропортами на обслуживание, а также получение слотов (разрешения) в зарубежных аэропортах.



В отличие от стандартных лоукост-моделей, в лоукост-направлениях AZAL имеются ряд преимуществ, таких как отсутствие дополнительной платы за регистрацию и платы за выбор посадочного места в салоне.



Полеты будут совершаться самолетами Embraer. Нужно отметить, что все места в салоне этого самолета одинаково удобные.



Цена авиабилетов (включая все сборы) на указанных рейсах будет фиксированной и составит 99 евро в один конец. Это значит, что пассажир, оплатив 99 евро, приобретает право на полет с ручной кладью по указанным направлениям. За каждое место багажа пассажиры будут платить не 50 манатов, как было объявлено ранее, а 25 евро.



Билеты на все рейсы AZAL можно будет бронировать и приобретать на сайте авиакомпании ( www.azal.az) в онлайн-режиме. Это позволит пассажирам получать подробную информацию о наличии мест, тарифах, а также приобретать билеты по более низким ценам, не оплачивая комиссионные сборы агентам.



Отметим, что продажа билетов на низкобюджетные рейсы Баку-Анталия была начата 24 июля, и в течение двух дней были реализованы все билеты на рейс 7 августа.



Таким образом, с учетом всех нововведений AZAL у пассажиров, желающих воспользоваться услугами авиаперевозок, появляется выбор.



Кроме того, по большинству маршрутов "Азербайджанских авиалиний" летают конкурирующие зарубежные авиакомпании, среди которых Turkish Airlines, Аэрофлот, Сибирь, Flydubai, Международные авиалинии Украины, Qatar Airways, Air Astana, British Airways, Lufthansa, Белавиа, и др.

Международный аэропорт Гейдар Алиев предоставляет равные возможности для всех авиакомпаний, в том числе и лоукостеров. Касательно венгерской компании Wizz Air, ей предложены специальные, льготные условия на 3 года для возобновления с этого года регулярных рейсов. В настоящее время ожидается ответ венгерской стороны.

Более того, все международные аэропорты Азербайджана создают условия для выполнения зарубежными компаниями рейсов в третьи страны (транзитные полеты).



Для наглядного сравнения вся подробная информация о новых тарифах на международных рейсах AZAL отражена в прилагаемых таблицах.

Наиболее низкие тарифы на билеты по рейсам "Азербайджанских авиалиний"

маршрут, в обоих направлениях текущая после изменений снижение, евро снижение, % 1 Анталия 436 350 86 20% 2 Бодрум 436 350 86 20% 3 Измир 436 350 86 20% 4 Даламан 436 350 86 20% 5 Анкара 366 278 88 24% 6 Стамбул 277 219 58 21% 7 Москва 406 321 85 21% 8 Дубай 272 216 56 21% 9 Киев 352 256 96 27% 10 Рим 509 397 112 22% 11 Тбилиси 183 147 36 20% 12 Актау 222 172 50 23% 13 Львов 478 337 141 30% 14 Минеральные воды 239 185 54 23% 15 Санкт-Петербург 403 307 96 24% 16 Лондон 464 366 98 21% 17 Милан 500 388 112 22% 18 Берлин 475 371 104 22% 19 Прага 503 389 114 23% 20 Нью-Йорк 755 597 158 21% 21 Пекин 505 389 116 23% 22 Тель-Авив 445 343 102 23% 23 Париж 525 413 112 21% 24 Тегеран 236 182 54 23% 25 Ростов-на-Дону 319 247 72 23% 26 Барселона 494 382 112 23% 27 Бишкек 390 296 94 24% 28 Новосибирск 377 285 92 24% 29 Красноярск 361 275 86 24% 30 Пермь 401 305 96 24% 31 Нижний Новгород 381 287 94 25% 32 Казань 316 236 80 25% 33 Екатеринбург 311 249 62 20% 34 Минск 372 280 92 25%

Низкобюджетные рейсы (лоукост) "Азербайджанских авиалиний"

Маршрут, в одно направление

Цена, евро Дополнительная услуга за один багаж, евро Общее число мест Число мест эконом-класса



1 Анталия 99 25 105 105 2 Стамбул 99 25 105 105 3 Москва 99 25 105 105 4 Дубай 99 25 105 105

Самые низкие тарифы приходятся на 30% мест эконом-класса.