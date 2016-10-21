AZAL полностью запретил перевозку смартфонов Samsung Galaxy Note 7 на своих рейсах

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) запретило перевозку смартфонов Samsung Galaxy Note 7 как в ручной клади, так и в регистрируемом багаже. Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, такое решение было принято вслед за аналогичным запретом авиационных властей США, а также со стороны других пассажирских авиаперевозчиков по всему миру.

В случае обнаружения смартфона в ручной клади, пассажиру может быть отказано в посадке на рейс до тех пор, пока владелец не оставит телефон кому-нибудь из провожающих знакомых, так как авиакомпания не предоставляет услуги хранения в аэропорту. Если смартфон был пронесен в салон самолет непреднамеренно, то его следует незамедлительно выключить и держать в отключенном состоянии до окончания полета.

Если же смартфон будет обнаружен в багаже, то он не будет загружен на рейс и будет отправлен в бюро потерянного багажа (Lost & Found) в аэропорту до востребования пассажира.

"Мы понимаем, что запрет использования данных телефонов на борту самолета может доставить неудобства некоторым пассажирам, однако приоритетом для "Азербайджанских авиалиний", в первую очередь, является обеспечение безопасности на борту", - заявили в ЗАО.