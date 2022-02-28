AZAL отправил самолет в Румынию

Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии " (AZAL) вылетел в Румынию.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.
Согласно сообщению, самолет доставит обратно на родину граждан Азербайджана, оказавшихся в Румынии в связи с последними событиями в Украине.
Отметим, что помимо Молдовы, Польши, Словакии и Венгрии, Румыния также начала принимать граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину наземным транспортом в связи со сложившейся ситуацией.
Ранее сообщалось, что 50 граждан уже вернулись в Азербайджан воздушным транспортом из Румынии.