AZAL отправил самолет в Румынию

Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии " (AZAL) вылетел в Румынию

Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии " (AZAL) вылетел в Румынию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Согласно сообщению, самолет доставит обратно на родину граждан Азербайджана, оказавшихся в Румынии в связи с последними событиями в Украине.

Отметим, что помимо Молдовы, Польши, Словакии и Венгрии, Румыния также начала принимать граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину наземным транспортом в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что 50 граждан уже вернулись в Азербайджан воздушным транспортом из Румынии.