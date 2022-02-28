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AZAL отправил самолет в Румынию

AZAL отправил самолет в Румынию Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии " (AZAL) вылетел в Румынию
Инфраструктура
28 февраля 2022 г. 17:50
AZAL отправил самолет в Румынию

Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии " (AZAL) вылетел в Румынию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Согласно сообщению, самолет доставит обратно на родину граждан Азербайджана, оказавшихся в Румынии в связи с последними событиями в Украине.

Отметим, что помимо Молдовы, Польши, Словакии и Венгрии, Румыния также начала принимать граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину наземным транспортом в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что 50 граждан уже вернулись в Азербайджан воздушным транспортом из Румынии.

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Версия на английском языке AZAL sends aircraft to Romania
Версия на азербайджанском языке AZAL Rumıniyaya təyyarə göndərib

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