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Румыния готова принять граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину

Румыния готова принять граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину После Молдовы, Польши, Словакии и Венгрия, Румыния также будет принимать граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину наземным транспортом в связи со сложившейся ситуацией.
Внешняя политика
27 февраля 2022 г. 00:03
Румыния готова принять граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину

После Молдовы, Польши, Словакии и Венгрия, Румыния также будет принимать граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину наземным транспортом в связи со сложившейся ситуацией.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

За последние два дня около 500 граждан Азербайджана въехали в Молдову наземным транспортом через пункты пропуска "Окница" и "Паланка" на границе с Украиной.

50 граждан вернулись в Азербайджан воздушным транспортом из Румынии.

190 наших граждан пересекли границу Украины с Польшей наземным транспортом.

"В связи с ситуацией в Украине советуем нашим гражданам держаться подальше от военных объектов, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове - (+38057) 7000531 и [email protected].

В зависимости от развития ситуации, дополнительная информация будет предоставлена", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Ukraynanı tərk etmək istəyən Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul etməyə hazırdır

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