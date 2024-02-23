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AYNA: 10 физических и юридических лиц получили разрешение на деятельность оператора заказа такси

AYNA: 10 физических и юридических лиц получили разрешение на деятельность оператора заказа такси На сегодняшний день 10 физических и юридических лиц в Азербайджане получили разрешение на деятельность в качестве оператора заказа такси.
Инфраструктура
23 февраля 2024 г. 15:34
AYNA: 10 физических и юридических лиц получили разрешение на деятельность оператора заказа такси

На сегодняшний день 10 физических и юридических лиц в Азербайджане получили разрешение на деятельность в качестве оператора заказа такси.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В ведомстве сообщили, что за осуществление деятельности в качестве оператора заказа такси без соответствующего разрешения должностные лица будут оштрафованы на сумму 10 тыс. манатов, а юридические лица - 40 тыс. манатов

Кроме того, за несоблюдение требований по защите персональных данных должностные лица будут оштрафованы на 5 тыс. манатов, а юридические лица - на 20 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: 10 fiziki və hüquqi şəxs taksi sifarişi operatorluğu üçün icazə alıb

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