AYNA: 10 физических и юридических лиц получили разрешение на деятельность оператора заказа такси

На сегодняшний день 10 физических и юридических лиц в Азербайджане получили разрешение на деятельность в качестве оператора заказа такси.

На сегодняшний день 10 физических и юридических лиц в Азербайджане получили разрешение на деятельность в качестве оператора заказа такси.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В ведомстве сообщили, что за осуществление деятельности в качестве оператора заказа такси без соответствующего разрешения должностные лица будут оштрафованы на сумму 10 тыс. манатов, а юридические лица - 40 тыс. манатов

Кроме того, за несоблюдение требований по защите персональных данных должностные лица будут оштрафованы на 5 тыс. манатов, а юридические лица - на 20 тыс. манатов.