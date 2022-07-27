ASCO предупредила граждан в связи с приемом на работу

Увеличилось количество желающих трудоустроиться в ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO).

Увеличилось количество желающих трудоустроиться в ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении акционерного общества.

В ведомстве отметили, что набор моряков осуществляется в соответствии с “Правилами управления человеческими ресурсами” и посредством конкурса среди выпускников Азербайджанской государственной морской академии (АГМА) и Азербайджанского морского колледжа при АГМА.

"Тем не менее, распространяется информация о том, что различные учебные курсы по морскому делу побуждают некоторых людей проходить там обучение, обещая будущее трудоустройство в ASCO. Доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что к ASCO не имеют отношения никакие учебные заведения, кроме Азербайджанской государственной морской академии и Азербайджанского морского колледжа при АГМА.

Приглашаем всех граждан, желающих трудоустроиться в ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство", пройти обучение именно в подведомственных ASCO учебных заведениях.