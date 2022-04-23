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ASCO: Капитальный ремонт танкера "Насими" завершен

ASCO: Капитальный ремонт танкера "Насими" завершен Завершен капитальный ремонт танкера "Насими", принадлежащего флотилии Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).
Инфраструктура
23 апреля 2022 г. 11:47
ASCO: Капитальный ремонт танкера Насими завершен

Завершен капитальный ремонт танкера "Насими", принадлежащего флотилии Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

Как передает Report, информацию об этом распространило ASCO.

На судоремонтном и судостроительном заводе "Зых" работы были выполнены в короткие сроки и высококачественно.

В ходе ремонта были очищены и окрашены подводная и надводная части танкера, палуба, машинное отделение. Отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, насосы, сепараторы и компрессоры.

На судне также были выполнены работы по сварке корпуса, электромонтажу и автоматике.

На танкере установлены современная стационарная ультракоротковолновая радиостанция нового типа, относящаяся к сфере связи и электрорадионавигации, магнитный компас, эхолот, измеритель скорости, терминал спутниковой связи "инмарсат", аварийно-спасательные радиостанции и радиопередатчики, система автоматической идентификации (АИС) и радиолокационная станция.

В то же время обновлены жилые помещения экипажа, санитарный узел и столовая.

Судно успешно прошло испытания на море после ремонта и привлечено к перевозке сырой нефти.

Длина судна "Насими" составляет 149,9 метра, ширина – 17,3 метра, грузоподъемность – 13,8 тонны.

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Версия на азербайджанском языке ASCO: “Nəsimi” tankerinin əsaslı təmiri başa çatıb"

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