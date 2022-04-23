ASCO: Капитальный ремонт танкера "Насими" завершен

Завершен капитальный ремонт танкера "Насими", принадлежащего флотилии Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

Завершен капитальный ремонт танкера "Насими", принадлежащего флотилии Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

Как передает Report, информацию об этом распространило ASCO.

На судоремонтном и судостроительном заводе "Зых" работы были выполнены в короткие сроки и высококачественно.

В ходе ремонта были очищены и окрашены подводная и надводная части танкера, палуба, машинное отделение. Отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, насосы, сепараторы и компрессоры.

На судне также были выполнены работы по сварке корпуса, электромонтажу и автоматике.

На танкере установлены современная стационарная ультракоротковолновая радиостанция нового типа, относящаяся к сфере связи и электрорадионавигации, магнитный компас, эхолот, измеритель скорости, терминал спутниковой связи "инмарсат", аварийно-спасательные радиостанции и радиопередатчики, система автоматической идентификации (АИС) и радиолокационная станция.

В то же время обновлены жилые помещения экипажа, санитарный узел и столовая.

Судно успешно прошло испытания на море после ремонта и привлечено к перевозке сырой нефти.

Длина судна "Насими" составляет 149,9 метра, ширина – 17,3 метра, грузоподъемность – 13,8 тонны.