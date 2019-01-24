Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Завершился чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин.

Как сообщает Report, первое место занял Магомед Мурадлы, в активе которого после 9 туров было 6.5 очков.

Набравший столько же очков Исмаил Шахалиев занял второе, а Ульви Баджараны - третье место с 6 очками.

Отметим, что на прошедшем по швейцарской системе чемпионате приняли участие 20 шахматистов.