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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Завершился чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин.
Как сообщает Report, первое место занял Магомед Мурадлы, в активе которого после 9 туров было 6.5 очков.
Набравший столько же очков Исмаил Шахалиев занял второе, а Ульви Баджараны - третье место с 6 очками.
Отметим, что на прошедшем по швейцарской системе чемпионате приняли участие 20 шахматистов.
Təbriz QuliyevАвтор новости