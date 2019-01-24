 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завершился чемпионат Азербайджана по шахматам

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Завершился чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин.  

    Как сообщает Report, первое место занял Магомед Мурадлы, в активе которого после 9 туров было 6.5 очков. 

    Набравший столько же очков Исмаил Шахалиев занял второе, а Ульви Баджараны - третье место с 6 очками. 

    Отметим, что на прошедшем по швейцарской системе чемпионате приняли участие 20 шахматистов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi