Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира

Ямайская бегунья Элейн Томпсон признана лучшей легкоатлеткой 2021 года Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

Ямайская бегунья Элейн Томпсон признана лучшей легкоатлеткой 2021 года Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

Помимо Томпсон, в шорт-лист премии вошли нидерландка Сифан Хассан (олимпийская чемпионка в беге на 5 000 м и 10 000 м), кенийка Фаит Кипьегон (двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1 500 м), американка Сидни Маклафлин (олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4х400 м) и представительница Венесуэлы Юлимар Рохас (олимпийская чемпионка в тройном прыжке).

Отметим, что Томпсон 29 лет, она является пятикратной олимпийской чемпионкой.