О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира

Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира Ямайская бегунья Элейн Томпсон признана лучшей легкоатлеткой 2021 года Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).
Индивидуальные
1 декабря 2021 г. 22:48
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Элейн Томпсон

Ямайская бегунья Элейн Томпсон признана лучшей легкоатлеткой 2021 года Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

Помимо Томпсон, в шорт-лист премии вошли нидерландка Сифан Хассан (олимпийская чемпионка в беге на 5 000 м и 10 000 м), кенийка Фаит Кипьегон (двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1 500 м), американка Сидни Маклафлин (олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4х400 м) и представительница Венесуэлы Юлимар Рохас (олимпийская чемпионка в тройном прыжке).

Отметим, что Томпсон 29 лет, она является пятикратной олимпийской чемпионкой.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
30 ноября 2021 г. 11:31
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
29 ноября 2021 г. 15:52
Нобелевский лауреат посетит Шушу
Нобелевский лауреат посетит Шушу
29 ноября 2021 г. 14:06
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
26 ноября 2021 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi