Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира

Ямайская бегунья Элейн Томпсон признана лучшей легкоатлеткой 2021 года Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).
Помимо Томпсон, в шорт-лист премии вошли нидерландка Сифан Хассан (олимпийская чемпионка в беге на 5 000 м и 10 000 м), кенийка Фаит Кипьегон (двукратная олимпийская чемпионка в беге на 1 500 м), американка Сидни Маклафлин (олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4х400 м) и представительница Венесуэлы Юлимар Рохас (олимпийская чемпионка в тройном прыжке).
Отметим, что Томпсон 29 лет, она является пятикратной олимпийской чемпионкой.