​Во всех турнирах под эгидой ФИДЕ будет добавляться по 30 секунд за ход

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Международная шахматная федерация (ФИДЕ) ввела новое правило добавления времени.

Как передает Report, во всех турнирах, которые проводятся под эгидой организации, будет добавляться по 30 секунд за ход, начиная с первого.

Раньше это правило действовало после 60-го хода.

При этом общий контроль времени не будет унифицирован. В матче на первенство мира, в турнире претендентов и Гран-при контроль составит 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов и 15 минут на концовку партии. На других соревнованиях – 90 минут на 40 ходов и 30 минут на концовку.