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Во Франции прошел симпозиум Всемирного антидопингового агентства

Во Франции прошел симпозиум Всемирного антидопингового агентства 27 февраля во французском Ницце прошел симпозиум социальных научных исследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
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27 февраля 2024 г. 21:33
Во Франции прошел симпозиум Всемирного антидопингового агентства

27 февраля во французском Ницце прошел симпозиум социальных научных исследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Как сообщает Report, нашу страну на мероприятии представлял руководитель научного отдела Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Руфат Эфендиев.

В симпозиуме, организованном ВАДА, приняли участие делегации около 50 стран.

На мероприятии, проходившем в Côte d'Azur University состоялись дискуссии по темам, таких как совместное сотрудничество, проведение исследований по международным и различным видам спорта, привлечение спортсменов в качестве партнеров к исследованиям, а также определение будущих приоритетов в области экологически чистого спорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin sosial elmi tədqiqatlar simpoziumu keçirilib

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