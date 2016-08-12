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    ​В Рио полиция взорвала подозрительную сумку на баскетбольной арене ОИ-2016

    Сумку обнаружили перед началом встречи сборных Испании и Нигерии

    Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ В Рио-де-Жанейро сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв бесхозного рюкзака, который был найден на баскетбольной арене "Кариока-1", где проходят матчи олимпийского турнира.

    Как передает Report, сумку обнаружили внутри олимпийской баскетбольной арены перед началом встречи сборных Испании и Нигерии, которая началась при пустых трибунах.

    Бесхозный рюкзак лежал рядом с мусорными баками у душевых. Полиция Рио-де-Жанейро приняла решение произвести контролируемый взрыв, так как обнаруженная сумка могла угрожать безопасности зрителей, которые пришли посмотреть баскетбольный матч. После этого болельщикам, купившим билеты на игру, разрешили вернуться на трибуны. В рюкзаке были обнаружены планшет и одежда.

    За последние несколько дней сотрудники правоохранительных органов подорвали несколько бесхозных сумок, обнаруженных в местах проведения Олимпиады-2016. Взрывы проводятся в специально отведенных для этого местах в олимпийской столице. 

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