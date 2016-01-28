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    ​В Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро примет участие команда беженцев

    Пока неизвестно, какие виды спорта могут представлять беженцы

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Спортивная команда беженцев и мигрантов из 5-10 человек примет участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро - она пройдет под флагом Международного олимпийского комитета и под его гимн.

    Как передает Report, об этом сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в центре размещения беженцев в афинском районе Элеона.

    Такое решение принято, чтобы поддержать беженцев, сказал президент МОК. Эти спортсмены не имеют своего олимпийского комитета, который мог бы помочь им, у них нет родины, нет национального флага, нет гимна, отметил Бах.

    Бах полагает, что команда будет небольшой.

    Пока неизвестно, какие виды спорта могут представлять беженцы.

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