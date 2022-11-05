В Баку стартует Кубок мира по греко-римской борьбе

Сегодня в Бакинском дворце спорта стартует Кубок мира по греко-римской борьбе.

Сегодня в Бакинском дворце спорта стартует Кубок мира по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report , в первый день соревнований состоятся схватки в группах А и В.

Сначала в группе А встретятся сборные Турции и Ирана. Позднее, в 16:00 состоится церемония открытия турнира.

С 17:00 состоятся встречи группы А между Ираном и Кыргызстаном, а также Турцией и Кыргызстаном. В группе В Азербайджанская команда встретится со сборной мира.

Сербские борцы, которые должны были выступать в группе B, не примут участие в турнире из-за массового заражения коронавирусом.

Отметим, что Кубок мира завершится 6 ноября.