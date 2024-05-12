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Состоялась церемония награждения победителей "Бакинской парусной регаты - 2024"

Состоялась церемония награждения победителей "Бакинской парусной регаты - 2024" Состоялась церемония награждения победителей "Бакинской парусной регаты - 2024" памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Индивидуальные
12 мая 2024 г. 18:55
Состоялась церемония награждения победителей Бакинской парусной регаты - 2024

Состоялась церемония награждения победителей "Бакинской парусной регаты - 2024" памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соревнования были организованы Министерством молодежи и спорта, Федерацией парусного спорта Азербайджана (SFA), ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).

В церемонии приняли участие президент SFA Гудрат Гурбанов и глава Федерации парусного спорта Грузии Давид Китуашвили. В этом году наряду с азербайджанскими моряками на регате была представлена ​​и Федерация парусного спорта Грузии.

Соревнования в Центре парусного спорта SFA прошли в классах "Оптимист", ILCA 4 и ILCA 6.

Обладателем первого места в ILCA 6 стал Мурад Гаджизаде, второе место занял Николоз Татаришвили, первую тройку замкнул Антон Вилаев. В классе ILCA 4 призовые места с первого по третье заняли Фидан Агазаде, Кристина Керимова и Алекс Китуашвили (Грузия) соответственно.

Нурлан Агазаде, Сама Мансурзаде и Георгий Григолиа (Грузия) вошли в число победителей в классе "Оптимист-юниор", Наргиз Мамедова, Эмель Мамедли и Назрин Мамедова - в классе "Оптимист-девочки".

Наргиз Мамедова обошла всех своих соперниц и в общем классе "Оптимист", Фуркан Мустафаев стал вторым, а Эмель Мамедли - третьей.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı Yelkən Reqatası 2024”ün mükafatlandırma mərasimi keçirilib

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