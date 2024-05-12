В "Кубке Гейдара Алиева - 2024" примут участие свыше 100 боксеров

В Баку 13 мая стартует международный турнир по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева - 2024".
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Помимо азербайджанских боксеров, в турнире будут участвовать команды Казахстана, Беларуси, Грузии и Кыргызстана. Финальные встречи пройдут 18 мая. Сборную Азербайджана будет представлять команда из 71 боксера под руководством главного тренера Вагифа Кязымова.
В первый день соревнований в 14:00 состоится церемония открытия, после чего начнутся бои.
Отметим, что супервайзером "Кубка Гейдара Алиева-2024" будет Петр Винник (Беларусь), а главным судьей – Анар Бабанлы.