В "Кубке Гейдара Алиева - 2024" примут участие свыше 100 боксеров

В Баку 13 мая стартует международный турнир по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева - 2024".

В Баку 13 мая стартует международный турнир по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева - 2024".

Как сообщает Report , в соревнованиях, которые пройдут в Бакинском центре бокса, по 13 весовым категориям примут участие 116 спортсменов.

Помимо азербайджанских боксеров, в турнире будут участвовать команды Казахстана, Беларуси, Грузии и Кыргызстана. Финальные встречи пройдут 18 мая. Сборную Азербайджана будет представлять команда из 71 боксера под руководством главного тренера Вагифа Кязымова.

В первый день соревнований в 14:00 состоится церемония открытия, после чего начнутся бои.

Отметим, что супервайзером "Кубка Гейдара Алиева-2024" будет Петр Винник (Беларусь), а главным судьей – Анар Бабанлы.