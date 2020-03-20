​В Азербайджане может пройти Гран-при "Формулы 2"

Консультант австрийской команды Red-Bull Хельмут Марко оценил текущую ситуацию в календаре "Формулы 1".

Как передает Report со ссылкой на Motorsport Total, он предложил несколько вариантов снижения плотности календаря из-за пандемии коронавируса.

По словам Х.Марко, можно проводить двухдневные гоночные уик-энды без пятничных тренировок.

Консультант также не скрыл наличие обсуждений об организации Гран-при "Формулы 2" на некоторых трассах.

Отметим, что все соревнования "Формулы 1", включая Гран-при Азербайджана, отложены. Бакинская гонка была запланирована на 5-7 июня.