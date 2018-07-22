Украинец Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив россиянина Гассиева

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Москве на арене «Олимпийский» завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого был финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF Муратом Гассиевым и чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком.

Как передает Report, украинец весь бой работал, рассчитывая на свою манёвренность и технику. Усик выбрасывал много ударов, зарабатывая очки и не гоняясь за нокаутом. Гассиев же изредка беспокоил его тяжёлыми, акцентированными ударами. В большей степени Усику удавалось избегать атак соперника за счёт подвижности и отличной работы на ногах.

В целом, встреча прошла под полным контролем Усика, что отразилось и на судейских записках. По итогам 12 раундов победа единогласным решением была отдана Александру — 120:108, 119:109, 119:109.

Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также обладателем трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира WBSS.