Tata Steel İndia: Шахрияр Мамедъяров начал выступление на турнире с победы

В индийском городе Калькутта стартовал турнир по быстрым шахматам Tata Steel İndia.

В индийском городе Калькутта стартовал турнир по быстрым шахматам Tata Steel İndia.

Как сообщает Report, в стартовавшем сегодня соревновании также принимает участие представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров.

В первый день турнира Мамедъяров провел три игры, каждую из которых завершил с победой.

В первой игре он обыграл черными фигурами индуса Гукеша, во второй – белыми фигурами Сетурамана (Индия).

В последнем матче дня азербайджанский гроссмейстер одолел американца Уэсли Со, добавив в свой актив 3 очка после трех игр.

Победитель турнира получит 10 тыс. долларов США.

Турнир завершится 1 декабря.