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Tata Steel İndia: Шахрияр Мамедъяров начал выступление на турнире с победы

Tata Steel İndia: Шахрияр Мамедъяров начал выступление на турнире с победы В индийском городе Калькутта стартовал турнир по быстрым шахматам Tata Steel İndia.
Индивидуальные
29 ноября 2022 г. 17:36
Tata Steel İndia: Шахрияр Мамедъяров начал выступление на турнире с победы

В индийском городе Калькутта стартовал турнир по быстрым шахматам Tata Steel İndia.

Как сообщает Report, в стартовавшем сегодня соревновании также принимает участие представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров.

В первый день турнира Мамедъяров провел три игры, каждую из которых завершил с победой.

В первой игре он обыграл черными фигурами индуса Гукеша, во второй – белыми фигурами Сетурамана (Индия).

В последнем матче дня азербайджанский гроссмейстер одолел американца Уэсли Со, добавив в свой актив 3 очка после трех игр.

Победитель турнира получит 10 тыс. долларов США.

Турнир завершится 1 декабря.

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Версия на азербайджанском языке “Tata Steel İndia”: Şəhriyar Məmmədyarov turnirə 3 qələbə ilə başlayıb

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