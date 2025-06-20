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Состоялась церемония открытия турнира Sheki Open

Состоялась церемония открытия турнира Sheki Open Состоялась церемония открытия турнира "Sheki Open".
Индивидуальные
20 июня 2025 г. 16:09
Состоялась церемония открытия турнира Sheki Open

Состоялась церемония открытия турнира Sheki Open.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, в фестивале принимают участие около 300 шахматистов из 8 стран.

Шахматисты соревнуются в группах A и B. В обеих группах турнир организован по швейцарской системе и состоит из 9 туров.

Призовой фонд соревнований составляет 23 450 манатов. Победитель группы A получит 5 100, а шахматист, занявший первое место в группе B - 1 000 манатов.

В рамках фестиваля также предусмотрено проведение турниров по блицу и рапиду.

Отметим, что фестиваль проводится в рамках проекта Федерации Chess Tour Azerbaijan. Это второе соревнование в рамках проекта. Турнир завершится 24 июня.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Sheki Open” turnirinin açılış mərasimi keçirilib

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