Состоялась церемония открытия турнира Sheki Open

Состоялась церемония открытия турнира "Sheki Open".

Состоялась церемония открытия турнира Sheki Open.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, в фестивале принимают участие около 300 шахматистов из 8 стран.

Шахматисты соревнуются в группах A и B. В обеих группах турнир организован по швейцарской системе и состоит из 9 туров.

Призовой фонд соревнований составляет 23 450 манатов. Победитель группы A получит 5 100, а шахматист, занявший первое место в группе B - 1 000 манатов.

В рамках фестиваля также предусмотрено проведение турниров по блицу и рапиду.

Отметим, что фестиваль проводится в рамках проекта Федерации Chess Tour Azerbaijan. Это второе соревнование в рамках проекта. Турнир завершится 24 июня.