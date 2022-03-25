О нас
Аудио новости

Себастьян Феттель пропустит второй Гран-при "Формулы-1" подряд из-за коронавируса

Себастьян Феттель пропустит второй Гран-при "Формулы-1" подряд из-за коронавируса Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель не сможет принять участие в Гран-при Саудовской Аравии, который состоится в эти выходные.
Индивидуальные
25 марта 2022 г. 13:22
Себастьян Феттель пропустит второй Гран-при Формулы-1 подряд из-за коронавируса

Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель не сможет принять участие в Гран-при Саудовской Аравии, который состоится в эти выходные.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Формулы-1", Феттель в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус.

Себастьяна заменит немец Нико Хюлькенберг.

В "Астон Мартин" рассчитывают на возвращение Феттеля к Гран-при Австралии, который состоится с 8 по 10 апреля. Себастьян Феттель также не участвовал в Гран-при в Бахрейне 20 марта.

Напомним, что Гран-при Азербайджана текущего сезона состоится 10-12 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Dördqat dünya çempionu mövsümün ikinci yarışını da buraxacaq

Самое важное

На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
22 марта 2022 г. 20:49
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
22 марта 2022 г. 10:07
Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
21 марта 2022 г. 10:00
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi