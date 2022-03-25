Себастьян Феттель пропустит второй Гран-при "Формулы-1" подряд из-за коронавируса

Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель не сможет принять участие в Гран-при Саудовской Аравии, который состоится в эти выходные.

Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель не сможет принять участие в Гран-при Саудовской Аравии, который состоится в эти выходные.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Формулы-1", Феттель в очередной раз сдал положительный тест на коронавирус.

Себастьяна заменит немец Нико Хюлькенберг.

В "Астон Мартин" рассчитывают на возвращение Феттеля к Гран-при Австралии, который состоится с 8 по 10 апреля. Себастьян Феттель также не участвовал в Гран-при в Бахрейне 20 марта.

Напомним, что Гран-при Азербайджана текущего сезона состоится 10-12 июня.