Сборная Азербайджана готовится в Ташкенте к турниру

Азербайджанские дзюдоисты участвуют в учебно-тренировочных сборах международного масштаба.

Азербайджанские дзюдоисты участвуют в учебно-тренировочных сборах международного масштаба.

Как сообщили Report в Федерации, в настоящее время мужская сборная находится в Узбекистане.

Наряду с азербайджанскими спортсменами к сборам, организованным Международной федерацией дзюдо, привлечены команды из Франции, Японии, Кореи, Монголии, Германии, России, Италии, Бразилии, Чехии, Украины, Узбекистана, Испании, Грузии, Нидерландов, Казахстана и других стран.

Отметим, что сборная Азербайджана готовится к турнирам Большого шлема, первый из которых пройдет 26-28 марта в Тбилиси, а второй - 1-3 апреля в Анталье. А 16-18 апреля наши дзюдоисты примут участие в Чемпионате Европы в Лиссабоне.