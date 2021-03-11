О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сборная Азербайджана готовится в Ташкенте к турниру

Сборная Азербайджана готовится в Ташкенте к турниру Азербайджанские дзюдоисты участвуют в учебно-тренировочных сборах международного масштаба.
Индивидуальные
11 марта 2021 г. 15:24
Сборная Азербайджана готовится в Ташкенте к турниру
0 : 00
0 : 00

Азербайджанские дзюдоисты участвуют в учебно-тренировочных сборах международного масштаба.

Как сообщили Report в Федерации, в настоящее время мужская сборная находится в Узбекистане.

Наряду с азербайджанскими спортсменами к сборам, организованным Международной федерацией дзюдо, привлечены команды из Франции, Японии, Кореи, Монголии, Германии, России, Италии, Бразилии, Чехии, Украины, Узбекистана, Испании, Грузии, Нидерландов, Казахстана и других стран.

Отметим, что сборная Азербайджана готовится к турнирам Большого шлема, первый из которых пройдет 26-28 марта в Тбилиси, а второй - 1-3 апреля в Анталье. А 16-18 апреля наши дзюдоисты примут участие в Чемпионате Европы в Лиссабоне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan millisi nüfuzlu yarışlara Daşkənddə hazırlaşır

Новости партнеров

Самое важное

Азербайджан закупит у Швеции 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
Азербайджан закупит у Швеции 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
11 марта 2021 г. 16:30
Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины Sputnik V
Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины "Sputnik V"
11 марта 2021 г. 16:20
Грузия начала переговоры о закупке вакцины из Китая
Грузия начала переговоры о закупке вакцины из Китая
11 марта 2021 г. 15:15
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
10 марта 2021 г. 15:44
Глава МИД Венгрии: Азербайджанский газ имеет особую значимость для нас
Глава МИД Венгрии: Азербайджанский газ имеет особую значимость для нас
10 марта 2021 г. 13:53
Азербайджан и Венгрия планируют подписать около 10 документов
Азербайджан и Венгрия планируют подписать около 10 документов
10 марта 2021 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi