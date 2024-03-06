Председатель бюро COP9: Баку - идеальный город для активной работы в области спорта

Баку является идеальным городом для проведения масштабной работы в области молодежи и спорта.

Как сообщает Report, об этом бывший министр спорта Сенегала, председатель бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте (COP9) Матар Ба сказал журналистам в рамках мероприятия в Баку.

Матар Ба отметил, что проходящее в Баку заседание имеет важное значение.

"Сегодня мы обсуждаем многие вопросы. Один из них - поиск финансовых ресурсов. Мы должны создать такую ситуацию, чтобы условия были выполнимы всеми государствами", - сказал он.