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Председатель бюро COP9: Баку - идеальный город для активной работы в области спорта

Председатель бюро COP9: Баку - идеальный город для активной работы в области спорта
Индивидуальные
6 марта 2024 г. 12:32
Председатель бюро COP9: Баку - идеальный город для активной работы в области спорта

Баку является идеальным городом для проведения масштабной работы в области молодежи и спорта.

Как сообщает Report, об этом бывший министр спорта Сенегала, председатель бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте (COP9) Матар Ба сказал журналистам в рамках мероприятия в Баку.

Матар Ба отметил, что проходящее в Баку заседание имеет важное значение.

"Сегодня мы обсуждаем многие вопросы. Один из них - поиск финансовых ресурсов. Мы должны создать такую ситуацию, чтобы условия были выполнимы всеми государствами", - сказал он.

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Версия на английском языке COP9 Bureau chair: Baku ideal city for active work in field of sports
Версия на азербайджанском языке Seneqalın sabiq idman naziri: “Gənclər və idman sahəsində daha çox iş görmək üçün Bakı ideal şəhərdir”

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