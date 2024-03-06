В Баку состоялось первое официальное заседание Бюро COP9

В Баку состоялось первое официальное заседание Бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9).

В Баку состоялось первое официальное заседание Бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9).

Как сообщает Report, COP9 стала важным этапом в разработке Конвенции для удовлетворения потребностей и ожиданий государств-участников, а также для адаптации к постоянной эволюции глобальной спортивной экосистемы и ее вызовам.

Отметим, что на 9-й Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая прошла в октябре прошлого года в столице Франции Париже, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов был единогласно избран заместителем председателя Бюро COP9.