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В Баку состоялось первое официальное заседание Бюро COP9

В Баку состоялось первое официальное заседание Бюро COP9 В Баку состоялось первое официальное заседание Бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9).
Индивидуальные
6 марта 2024 г. 11:46
В Баку состоялось первое официальное заседание Бюро COP9

В Баку состоялось первое официальное заседание Бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (COP9).

Как сообщает Report, COP9 стала важным этапом в разработке Конвенции для удовлетворения потребностей и ожиданий государств-участников, а также для адаптации к постоянной эволюции глобальной спортивной экосистемы и ее вызовам.

Отметим, что на 9-й Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая прошла в октябре прошлого года в столице Франции Париже, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов был единогласно избран заместителем председателя Бюро COP9.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts first official meeting of COP9 Bureau
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda COP9 Bürosunun birinci rəsmi görüşü keçirilib

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