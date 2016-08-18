​Погибший во время Олимпиады тренер стал донором органов для четырех человек

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Погибший во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро тренер олимпийской сборной Германии по гребному слалому Штефан Хенце стал донором органов для четырех человек, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Специалист погиб в результате крупного ДТП - он получил тяжелые травмы головы, и врачи не смогли спасти его жизнь.

Отмечается, что Хенце стал донором сердца, печени и двух почек. Органы тренера были успешно пересажены четырем людям.