 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Погибший во время Олимпиады тренер стал донором органов для четырех человек

    Хенце стал донором сердца, печени и двух почек

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Погибший во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро тренер олимпийской сборной Германии по гребному слалому Штефан Хенце стал донором органов для четырех человек, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Специалист погиб в результате крупного ДТП - он получил тяжелые травмы головы, и врачи не смогли спасти его жизнь.

    Отмечается, что Хенце стал донором сердца, печени и двух почек. Органы тренера были успешно пересажены четырем людям.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi