В Баку отменено еще одно спортивное соревнование

Отмена состязания связана с предотвращением распространения коронавируса

Отменен Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу, который планировалось провести в Баку 13-14 февраля.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, отмена состязания связана с предотвращением распространения в Азербайджане коронавируса, охватившего весь мир, проведением профилактических и неотложных мероприятий.

Наряду с Кубком в Баку, Международная федерация гимнастики приняла решение об отмене Кубка мира по спортивной гимнастике (Германия, 25-28 февраля), в том числе Кубков мира по акробатике (Россия, 19-21 февраля, Португалия – 5-7 марта, Бельгия – 9-11 апреля) и Кубка мира по аэробике (Япония, 24-25 апреля).

В Баку также планируется проведение Кубка мира по спортивной гимнастике (4-7 марта), Кубка мира по художественной гимнастике (7-9 мая), 9-е мировые состязания по аэробике по возрастным группам (21-23 мая), 35-й чемпионат мира по батутной гимнастике и тамблингу (11-14 ноября), 28-е мировые соревнования по возрастным группам (19-22 ноября).