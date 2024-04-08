Микаил Джаббаров поздравил борцов, завоевавших лицензию на летние Олимпийские игры в Париже

Пять азербайджанских борцов вольного стиля получили лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже на Европейском олимпийском квалификационном турнире в Баку.

Пять азербайджанских борцов вольного стиля получили лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже на Европейском олимпийском квалификационном турнире в Баку.

Как сообщает Report, об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

Он пожелал успехов на Олимпиаде членам нашей сборной по вольной борьбе Алиаббасу Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиеву (65 кг), Турану Байрамову (74 кг), Осману Нурмагомедову (86 кг) и Георгию Мешвильдишвили (125 кг).

"Поздравляем наших борцов и тренеров, желаем им успехов на Олимпийских играх", - говорится в публикации.

Отметим, что летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.