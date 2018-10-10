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    Команда беженцев выступит на Олимпийских играх в Токио

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Команда беженцев выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

    Как сообщает Report, данное решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе.

    Глава МОК Томас Бах сообщил, что в настоящее время для участия в играх в составе команды беженцев регистрацию прошли более 50 спортсменов.

    Впервые команда беженцев приняла участие на Олимпийских играх в 2016 году, когда соревнования проходили в Рио-де-Жанейро. Тогда в сборную вошло десять атлетов по трем вида спорта. Они являлись беженцами из Сирии, ДР Конго, Южного Судана и Эфиопии. Завоевать медали ни одному из десяти спортсменов не удалось.

    Отметим, что в эти дни в Буэнос-Айресе проходят III летние юношеские Олимпийские игры.

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