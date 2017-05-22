Исламиада: Награждены еще 20 азербайджанских медалистов

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках проекта "Дни побед" ("Zəfər günləri") в Национальном олимпийском комитете (НОК) прошла встреча со спортсменами, завоевавшими медали в XIV день IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали вице-президент Спортивной федерации Исламской солидарности и НОК Чингиз Гусейнзаде, генсек НОК Агаджан Абыев, генсек АФФА Эльхан Мамедов, главный тренер национальной сборной Азербайджана по футболу U23 Яшар Вахабзаде и другие лица.

Выступивший Ч.Гусейнзаде отметил, что хотя сегодня последний день соревнований, уже известно, что Азербайджан стал победителем Исламиады.

Ч.Гусейнзаде выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанную поддержку в организации Игр на высоком уровне.

На мероприятии состоялось награждение победителей.

Отметим, что 21 мая азербайджанские спортсмены завоевали 20 медалей. Обладателями золотых медалей стали женщины-борцы Мария Стадник (48 кг), Лейла Гурбанова (53 кг), Татьяна Омельченко (60 кг) и Элис Манолова (69 кг), женская и мужская баскетбольные команды 3X3, Руфат Гюльалиев (соревнования "санги" зорханы), Ольга Быковская (прыжки в воду с 3-метрового трамплина) и сборная Азербайджана по футболу U23.

Серебряными призерами Исламиады стали женщины-борцы Наталья Синишин (55 кг), Алена Колесник (58 кг) и Сабина Алиева (75 кг), Орхан Ханларов (в виде зорханы "черхи-чемени") и Хайям Оруджев ("милбази"), мужская сборная по волейболу и дуэт Артем Данилов - Дмитрий Сорокин в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой платформы.

Бронзовые медали завоевали Мамеди Саламов (соревнования "кебба", зорхана), Хайм Оруджев ("миль санги"), Орхан Ханларов ("черхи-тиз"), а также мужская команда по настольному теннису.